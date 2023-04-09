تقرير: الأردن يرفض طلب إسرائيل بإخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين

"الخارجية الأردنية رفضت تلقي رسائل من إسرائيل حول الأقصى لتحميل الأردن مسؤولية ما يجري في المسجد" * تقرير: مسؤولون أردنيون يعقدون اجتماعات مع مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الدينية الأردنية لمنع التصعيد

ذكرت مصادر صحافية أردنية رسمية، بعد انتصاف ليل السبت - الأحد، أن الأردن رفض طلبًا إسرائيليا يطالبه بإخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى بالتعاون مع حرّاس الوقف.

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد انتصاف ليل السبت - الأحد، الأردن بإخراج المعتكفين من المسجد الأقصى من خلال حرّاس الوقف، عبر تغريدة في "تويتر".

وطالبت سلطات الاحتلال الخارجية الأردنية عبر تغريدة في حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها إن "أولئك الذين يدنسون حرمة المسجد الأقصى ويتحصنون بداخله هم من الخطرين والمتطرفين والمحرّضين من حماس ومنظمات إرهابية أخرى، ندعو الأردن من خلال حراس الوقف إلى إخراج المتطرفين الذين يخططون للقيام بأعمال شغب غدًا...".

ويأتي هذا الطلب بالرّد على تغريدة سابقة للخارجية الأردنية نُشرت قبل ساعات فيها "حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل".

1/2 Following the announcement of the Jordanian Ministry of Foreign Affairs:



Those who desecrate the sanctity of the Al-Aqsa Mosque and barricade themselves inside it are a dangerous mob, radicalized and incited by Hamas and other terror organizations. https://t.co/RJJKXoM3Uk — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 8, 2023

وأوردت مصادر صحافية أردنية رسمية أن "الخارجية الأردنية رفضت تلقي رسائل من إسرائيل حول الأقصى لتحميل الأردن مسؤولية ما يجري في الأقصى".‌‌

ويأتي ذلك في ظل تواجد مئات المعتكفين في باحات المسجد الأقصى وداخل المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة.

على صلة، نقل موقع "العربي الجديد"، مساء السبت، أن مسؤولين أردنيين يواصلون عقد اجتماعات مع مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الدينية الأردنية، بهدف منع التصعيد في المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مطلعة في الأوقاف الإسلامية في القدس، رفضت الإفصاح عن هويتها، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ أحد كبار المسؤولين الأردنيين، عبد الستار القضاة عضو مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات في وزارة الأوقاف الأردنية، يتابع شخصيا هذه التطورات، بعدما وصل الخميس الماضي إلى القدس، بعد يوم من قمع المعتكفين واعتقال 500 منهم.

ووفقا للمصدر، فقد عقدت اجتماعات مكثفة هدفت إلى منع التصعيد في الأقصى على ضوء تقارير تحدثت عن اعتزام مئات الشبان الفلسطينيين الاعتكاف السبت، في المصلى القبلي، وتهديد شرطة الاحتلال باقتحامه، وهو ما قد يحدث فعلا خلال الساعات المقبلة، فيما ذكرت تقارير وصول مسؤول رفيع في الاستخبارات الأردنية، السبت، وعقده سلسلة اجتماعات مع قادة الأوقاف لبحث أوضاع المسجد الأقصى، الأحد، حيث تخطط جماعات يهودية لاقتحامه بأعداد كبيرة.

ولم تقتحم قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بعد انتصاف ليل السبت - الأحد، علمًا أن بعد صلاة الفجر يبدأ المستوطنون بالاستعداد لاقتحام المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال.

وكانت قد عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك للاعتكاف وأداء الصلوات، بعد صلاة التراويح.