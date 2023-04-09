قلنسوة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في قلنسوة عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، وقد أحيل إلى المستشفى وهو فاقد للوعي.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، مساء الأحد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وقد وصفت حالته بالخطيرة وهو فاقد للوعي.

وأحيل الشاب المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" لاستكمال العلاج.

وفي بلدة تل السبع بمنطقة النقب، أصيب شابان (25 عاما) بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار إثر شجار عائلي.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023، 41 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.