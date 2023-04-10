نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: سنمنع حماس من إقامة بنية تحتيّة في لبنان

قال نتنياهو: "قررت إبقاء غالانت في المنصب" || تل أبيب "ستمنع حماس من إقامة بنية تحتيّة في لبنان". || نتنياهو يهاجم المعارضة مجددا، والمظاهرات ضد إضعاف جهاز القضاء.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإبقاء على يوآف غالانت في منصبه، وزيرا للأمن، وذلك خلال مؤتمر صحافيّ متلفز، عُقد مساء اليوم الإثنين، شدد فيه على أن إسرائيل "تتعرّض لهجوم إرهابيّ"، مؤكدا أن تل أبيب، ستمنع حماس من إقامة بنية تحتيّة في لبنان.

وقال نتنياهو خلال خطابه: "دولتنا تتعرّض لهجوم إرهابيّ، وسنصدّ كافة التهديدات التي نتعرض لها".

وفي خطوة نادرة، اعترف نتنياهو علانية بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في سورية، وقال: "عملنا ضد أهداف إيرانية في سورية، ولن نسمح بإقامة بنية تحتية إرهابية لحركة حماس في لبنان".

إبقاء غالانت في منصبه

وفي ما يخصّ وزير أمنه، الذي كان قد قرر إقالته في وقت سابق، بدون أن يصدُر كتاب رسميّ بذلك، قال: "قررت إبقاء غالانت في المنصب".

وتطرّق إلى الضجة التي أحاطت إقالة غالانت، والتي شملت مظاهرات حاشدة خرجت في عدة أماكن في إسرائيل، وقال إنه "قرر ترك الخلافات وراءه".

نتنياهو وغالانت، خلال أول ظهور لهما منذ إقالة الأخير (تصوير: وزارة الأمن الإسرائيلية)

وأضاف نتنياهو أنه يعمل مع وزير الأمن، "على مدار الساعة".

وكان نتنياهو قد أجرى برفقة غالانت، زيارة ميدانية لقوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، في أوّل ظهور لهما معا، منذ أن أعلن نتنياهو إقالة وزير أمنه. وكانت الزيارة حينها، مؤشرا قويا على احتمال بقاء قالانت في منصبه.

نتنياهو يهاجم المعارضة... واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

وهاجم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية، والمظاهرات ضد إضعاف جهاز القضاء، قائلا إن "الحكومة السابقة وقعت اتفاقا مع ’حزب الله’، سلّمت بموجبه أراضي الدولة واحتياطيات الغاز للعدو، دون الحصول على أي شيء".

وفي الصدد ذاته، أضاف نتنياهو: "وعدتنا (الحكومة السابقة) بأن اتفاقية الشراء هذه، ستأخّر المواجهة مع التنظيم الإرهابي، وحدث العكس تماما".

نتنياهو خلال خطابه؛ الإثنين

والعام الماضي، وقّع الرئيس اللبناني حينها، ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، يائير لبيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تسليمه لاحقًا من قبل وفدي الجانبين، وبشكل منفصل إلى الوسيط الأميركي، وممثل عن الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.

"الحرس القومي لن يكون خاضعا" لبن غفير

وزعم نتنياهو أن "الحرس القومي، لن يكون خاضعا" لوزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير؛ علما بأن "الحرس القومي" كان ضمن ما اتُّفق على إقامته في إطار صفقة مع نتنياهو، ومن المفترض أن يتكون من قوات نظامية لديها صلاحيات تنفيذ اعتقالات ومحاربة "الإرهاب"، وهو مصطلح فضفاض جدا في إسرائيل ويمكن أن يشمل ناشطين سياسيين.

بن غفير، في مستوطنة "إفياتار، الإثنين (Getty Images)

وكان مركز عدالة قد وجه رسالة عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة، ووزير الأمن القومي، في الثالث من الشهر الجاري، وطالب فيها إلغاء إقامة ما يسمى بـ"الحرس القومي"، مؤكدا أن هذا الجسم ما هو إلا ميليشيا مسلحة جاءت تحت غطاء قانوني لمحاربة الفلسطينيين في الداخل، وتعزّز من وجود نظامي تطبيق قانون مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين.

وأكدت الرسالة حينها، أنّ إقامة هذه الميليشيا ينتهك أولًا مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون وتطبيقه، إذ أنّه ينقل صلاحيات تطبيع القانون للمواطنين، ويخلق نظام مختلف لتطبيق القانون يخرج عن إطار تعليمات، صلاحيات وأوامر الشرطة، ويعمل حصريًّا ضد الفلسطينيين في الداخل وهو جزء من ملامح نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الذي يتشكل في إسرائيل منذ سنوات.