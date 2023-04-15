السودان: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سُمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوبي الخرطوم. وسُمع إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمالي العاصمة السودانية.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيان إلى أننا "تفاجأنا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرنا في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم".

وأضافت القوات "إثر الاعتداء الغاشم أجرينا اتصالات مع الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة".

فيما اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة الجيش وقال إن "قوات الدعم حاولت مهاجمة الجيش بالمدينة الرياضية ومواقع أخرى ونحن نتصدى لها".

وأوضح شهود عيان أنه تم تحريك مدرعات حربية من منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم ونشرها في الطرق العامة.

ولوحظت حالة من الهلع والهروب الجماعي لمواطنين سودانيين من وسط الخرطوم إثر الاشتباكات وسط العاصمة وجنوبها.

وأُعلن توقف حركة الطيران من مطار الخرطوم الدولي. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أن "أصوات إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة تُسمع في محيط قيادة الجيش السوداني ومقر قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم".

وفي بيان صدر عن "تجمع المهنيين السودانيين" قالوا إننا "ندعو قوى الثورة من لجان المقاومة للمبادرة لحماية الأحياء بتشكيل لجان السلم المجتمعي".