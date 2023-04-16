جريمة قتل أبو ربيعة في النقب: تمديد اعتقال شقيقها واعتقال مشتبه آخر

مددت المحكمة اعتقال شقيق الضحية أزهار أبو ربيعة للاشتباه بضلوعه في جريمة قتلها، فيما اعتقلت الشرطة مشتبها آخر في أعقاب الجريمة.

من مكان وصول الضحية برفقة شقيقها المشتبه إلى "عراد"

مددت محكمة الصلح في بئر السبع اعتقال شاب (26 عاما) من بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل شقيقته أزهار أبو ربيعة، الليلة الماضية.

وقضى قرار المحكمة بتمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم 24 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك على ذمة التحقيق.

واعتقلت الشرطة شخصا آخر، يبلغ 41 عاما من العمر، بشبهة ضلوعه في جريمة القتل، ومن المزمع أن تتم إحالته إلى المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله.

وفي التفاصيل، قتلت أزهار أبو ربيعة، في الثلاثينيات من عمرها، وهي أم لأربعة أطفال ذبحا حين تواجدت في المنزل بقرية محكول بالقرب من بلدة كسيفة بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 إلى 45 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.