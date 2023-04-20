تونس: أمر قضائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

أعلنت حركة النهضة، الإثنين، أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، أمرا يقضي بسجن رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.

ومساء الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأعلنت حركة النهضة، الإثنين، أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".ومنذ 11 شباط/فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز/يوليو 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.