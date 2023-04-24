قتيل في تل السبع

أفادت مصادر طبية بأنّ شابا (30 عاما) قُتل في جريمة عنف ببلدة تل السبع في منطقة النقب، بعد ظهر اليوم.

من مكان الجريمة في تل السبع، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل الشاب إبراهيم عيد حسن الأعسم (30 عاما) من قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

القتيل إبراهيم الأعسم

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 12:45، بلاغا عن إصابة شاب، في الثلاثينيات من العمر، في حادثة عنف بلدة تل السبع، وأعلن الطاقم الطبي وفاته على الفور متأثرا بجروحه الحرجة".

ووفقا لمصدر محلي فإن ضحية الجريمة أنزل زوجته من سيارته بمحاذاة مكتب البريد، بالقرب من محطة للشرطة، فأطلق جناة مجهولون النار عليه ما أسفر عن مقتله على الفور في المكان.

وعُثر على سيارة محروقة في النقب، يشتبه بأنها استُخدمت في جريمة القتل بتل السبع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق متصل، قُتل 51 شخصا بينهم امرأة وشابة في المجتمع العربي بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، وتبين أن عدد القتلى بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وكانت آخر جرائم القتل قد ارتكبت خلال أيام عيد الفطر الذي انهى أمس، الأحد، وراح ضحيتها 3 أشخاص هم: هاشم حميدي من يافا، ووديع أبو سلمى من اللد، وأدير غانم من المغار؛ بمعدل ضحية في كل يوم في العيد.