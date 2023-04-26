كفر ياسيف: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في كفر ياسيف عن مقتل شخص (45 عاما)، لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 52 قتيلا.

قُتل شخص، يبلغ 45 عاما من العمر، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، مساء الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية للضحية، وقد جاء عنه في بيان أولي بأن إصابته وصفت بـ"الحرجة جدا".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

52 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم امرأة وشابة، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

ضحايا جرائم القتل هذا العام

القتلى منذ مطلع العام هم: شربل عزام من عبلين، مهران أبو سيف من يافا، أشرف مشعل من الناصرة، علي الجاروشي من الرملة، سليم الهواشلة من قصر السر بالنقب، فارس أبو قطيفان من اللد، علي وخالد السعدي من الناصرة، همام أبو زرقة مصاروة من عارة، محمد عثمان عماش من جسر الزرقاء، علي صالح نهار من طوبا الزنغرية، محمد عبد الحليم جبالي وتد من جت المثلث، محمد علي المداني من كسيفة، أيمن شحدة الأسد من اللقية، عمر شعبان من اللد، أحمد أبو حمد من اللد، خالد وليد جبارين من أم الفحم، سامي فريد العوضي من اللد، نضال صرصور من اللد، رامي راضي خطيب من دير حنا، حسن أبو سيف من يافا، محمد كامل حصارمة وكميل محمد حصارمة وأحمد نوح تيتي من البعنة، إدريس جبريل عكاشة من الرملة، ورشدي البحيري من رهط، وجودت شوفانية من شفاعمرو، حمزة زعبي من طمرة الزعبية، وبيان عباس من كفر كنا، وعامر تيتي من البعنة، وزياد كردي من طوبا الزنغرية، ويونس منصور من الرامة، ومزيد أبو مسك من النقب، وبدر عوض من بسمة طبعون، ومنير نعيمي من جديدة المكر، وإدريس عودة من جلجولية، ورويد عوايسي من الناصرة، ومحمد طه من جلجولية، كمال عياش محاميد من أم الفحم، وخالد دقة من الخضيرة، ومحمود زكارنة من حيفا، وحمزة أبو غانم من اللد، ومحمد أبو هواش من رهط، وشادي نجار من شفاعمرو، وأزهار أبو ربيعة من النقب، وإبراهيم عبد الهادي من إكسال، ومحمد أبو جبل من الناصرة، وأدير غانم من المغار، ووديع أبو سلمى من اللد، وهاشم حميدي من يافا، وإبراهيم الأعسم من تل السبع.