مخيم شعفاط: مصابون بينهم إصابتان خطيرتان إثر انفجار بمحل تجاري

أسفر انفجار في محل تجاري بمخيم شعفاط في القدس المحتلة عن عدة إصابات وصفت اثنتان منها بالخطيرة.

عند وصول المصابين إلى حاجز مخيم شعفاط (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب عدد من الأشخاص بجروح وحروق إثر انفجار واندلاع ألسنة النار في مطعم بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

ووصل عدد من المصابين إلى حاجز مخيم شعفاط، حيث قدمت طواقم طبية إسرائيلية العلاجات الأولية لهم.

ووصفت حالة اثنين من المصابين (45 و30 عاما) بأنها خطيرة وقد عانيا حروقا في أنحاء جسديهما، بينما وصفت حالة آخر (65 عاما) بالمتوسطة.

وقال مضمدون إنه "جرى تقديم العلاجات الأولية لمصابين وصلوا إلى الحاجز، وقد أفادوا بأنهم أصيبوا من جراء انفجار أسطوانة غاز".

وقالت شرطة الاحتلال بالقدس في بيان لها إن "من التحقيق الأولي يستدل بأن المصابين الثلاثة أصيبوا من جراء انفجار ماكنة لتحضير الطعام تعمل تحت ضغط هوائي، ما أدى إلى انهيار جزئي بالمطعم وإصابة عدد من العاملين فيه".

وأضافت أن "طواقم الإنقاذ في المكان فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادثة".