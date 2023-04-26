مقتل عضو بارز في مجلس الخبراء الإيراني في هجوم مسلح

شغل آية الله سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في كاشان وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان

قتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح تم اعتقاله، حسبما أوردت وكالة أنباء "إرنا" اليوم، الأربعاء.

وكان آية الله عباس علي سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول إن آية الله سليماني "اغتيل صباح اليوم (الأربعاء) في هجوم مسلح" في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران.

واضافت الوكالة ان "المهاجم اعتقل من قبل القوات الأمنية".

وشغل آية الله سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في كاشان وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيًا يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريًا.

وفي نيسان/أبريل 2022، أدى هجوم نفذه مسلحون مشتبه بهم في مدينة مشهد المقدسة إلى مقتل اثنين من رجال الدين الشيعة.