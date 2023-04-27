أكثر من 150 ألف مشارك في مظاهرة اليمين لدعم خطة الحكومة لإضعاف القضاء

قال سموتريتش إن "الشعب يطالب بالإصلاح القضائي وسيحصل الشعب على الإصلاح"، فيما هاجم ليفين المحكمة العليا بشدة "وقال نحتاج إلى محكمة تحمي الجنود وليس الإرهابيين"، في حين قال أمسالم إن المعسكر الآخر يملك سلاح الجو غير أنه لم يفز بالانتخابات.

شارك قرابة 150 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، في مظاهرة نظمت في مدينة القدس، تأييدا لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.

وألقى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خطابات على مسامع المتظاهرين، شددوا فيها على ضرورة المضي قدما في مخطط الحكومة لـ"إصلاح القضاء".

ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيس المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب التظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.

وتفاوتت التقارير حول عدد المشاركين في المظاهرة، حيث ذهب المنظمون بعيدا بالإعلان عن مشاركة 500 ألف شخص، فيما نقلت القناة 12 عن مصادر في الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص، وسط إجماع على نجاح المظاهرة في استعراض قوة معسكر اليمين.

وفي كلمة له، قال ليفين إن "الشعب صوت فعلا دعما للإصلاح القضائي الاستفتاء الحقيقي قبل ستة أشهر"، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة للكنيست، وشدد على التزامه بإحداث "تغيير كبير في جهاز القضاء".

وأضاف "أعتقد أنه من الممكن الاتفاق على أن الوقت قد حان لمحكمة لا تمنح حقوقا لعائلات الإرهابيين، ولا تسمح بإقامة مراسم ذكرى مزيفة لمؤيدي الإرهاب".

وتابع "نريد محكمة تعاقب المغتصبين ولا تسهل عليهم، وتحمي كبار السن في جنوب تل أبيب وليس المتسللين الذين يؤذونهم، ونريد محكمة تحمي جنود الجيش الإسرائيلي".

وقال ليفين: "يدرك الكثيرون الحاجة إلى إجراء إصلاح كبير للوضع الحالي. أنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إلى تغيير بالاتفاق. الاتفاق يعني مفاوضات جوهرية مع الاستعداد لقبول المكونات الحقيقية للإصلاح".

من جانبه، غرّد نتنياهو قائلا: "لقد تأثرت بشدة بالدعم الهائل للمعسكر القومي الذي نشهده في القدس"، في حين قال سموتريتش، في كلمة أمام المتظاهرين، إن "الشعب يطالب بالإصلاح القانوني وسيحصل عليه؛ لن نستسلم"،

وقال رئيس لجنة الدستور البرلمانية، روتمان: "نحن أمام فرصة لن تتكرر يجب ألا نستسلم. من يتخلى عن إصلاح الجهاز القضائي سيتخلى عن محاربة الإرهاب".