إردوغان يعلن تحييد زعيم "داعش" أبو الحسين القرشي في بسورية

إردوغان يقول إن الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي، زعيم ما تنظيم "داعش"، وتم تحييده السبت في عملية بسورية.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، أن "الزعيم المفترض" لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، تم "تحييده" في سورية، خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال إردوغان، خلال مقابلة متلفزة، إنه "تم تحييد الزعيم المفترض لـ‘داعش‘، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سورية".

وأضاف أن "الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ‘داعش‘، وتم تحييده أمس في عملية بسورية".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مبايعة أبو الحسين الهاشمي القرش يفي رسالة صوتية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إقراره بمقتل زعيمه الثالث منذ تأسيسه، وهو أبو الحسن القرشي، في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري.

وأعلن التنظيم في رسالة صوتية مدتها نحو 9 دقائق، تلاها شخص بلكنة عراقية واضحة، تسمية أبو الحسين الهاشمي، فيما يرى مراقبون ومختصون بشؤون الجماعات المسلحة على أن الفترة الحالية هي الأكثر غموضًا في ما يتعلق بتنظيم "داعش"، من ناحية قادته المتبقين في العراق وسورية.