العثور على جثة في ترشيحا وإصابة شاب في رهط

عُثر صباح اليوم، الأحد، على شاب في قرية ترشيحا، وهو جثة هامدة، وأقرت وفاته على الفور في المكان، وتحقق الشرطة في الملابسات.

عُثر على جثة شاب، في الثلاثينيات من العمر، في قرية ترشيحا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه عُثر على الشاب رواد حكمت سويطات (28 عاما) في قرية ترشيحا، وهو جثة هامدة وأقرت وفاته على الفور في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. وعلى ما يبدو، توفي الشاب في ظروف تراجيدية.

رواد حكمت سويطات

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، أصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، صباح اليوم، إثر إصابته في جريمة إطلاق نار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 09:07، بلاغا عن إصابة شخص في حادثة عنف تم إحضاره إلى محطة نجمة داود الحمراء في رهط، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب وأحيل بعدها إلى مستشفى سوروكا بحالة متوسطة لاستكمال العلاج".

وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة.

من رهط، صباح اليوم

واعتقلت الشرطة شابا (26 عامًا) من رهط، بشبهة حيازة سلاح من نوع M16 ومسدس مع خراطيش وذخيرة بشكل غير قانوني.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار نشاط مشترك لأفراد شرطة محطة رهط وأفراد حرس الحدود الذي عقد، يوم الجمعة، ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي بهدف منع تصعيد النزاعات الإجرامية المختلفة، تم إجراء تفتيش في الحي 31 في رهط قرب منزل عائلات يشتبه ضلوعها في حوادث إطلاق نار".

وأضافت أنه "فور استلام بلاغ حول حادثة إطلاق نار تحركت القوات بسرعة لتحديد مصدر إطلاق النار، أثناء إجراء عمليات البحث والاستعانة بمعلومات استخبارية دقيقة، تم في النهاية التعرف على مشتبه به يبلغ من العمر 26 عاما من سكان رهط، بحيازة سلاح من نوع M16، ومخزن مَلِيء بالرصاص ومسدس بخرطوشة وذخيرة. تم اعتقال المشتبه بحيازته أسلحة ممنوعة لاستجوابه في محطة رهط، وفي نهاية الاستجواب تم إحضاره أمس، السبت، إلى جلسة في محكمة الصلح في بئر السبع، والتي مددت اعتقاله حتى 3 أيار/ مايو 2023".