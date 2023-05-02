الخليل: 15 إصابة بحادث طرق بين عدة مركبات قرب إذنا وترقوميا

وقع حادث الطرق، بين عدد من الشاحنات والسيارات، في حين حوصر بعض الأشخاص المصابين داخل مركباتهم، وأسفر عن إصابة 15 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة.

أُصيب 15 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة، إثر حادث طرق وقع بين عدة مركبات، بالقرب عند مفرق إذنا وترقوميا، قضاء الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع حادث الطرق، بين عدد من الشاحنات والسيارات، في حين حوصر بعض الأشخاص المصابين داخل مركباتهم.

وقال طاقم طبيّ إسرائيلي وصل إلى مكان وقوع الحادث، في بيان، إنه "تم إجلاء 15 ضحية من قبل ’الهلال الأحمر’ في المنطقة".

وأشار إلى أنه "يتمّ علاج شخصين آخرين مصابين بجروح طفيفة، ويتم إطفاء شاحنة مشتعلة".

وتسبّب الحادث كذلك بازدحام مروريّ شديد في المنطقة. واستُدعيت طواقم إطفاء إلى المكان، حيث عملت على إخماد نيران اشتعلت بمركبات، بفعل الحادث.