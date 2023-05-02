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02/05/2023 - 14:13

مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من قرية الخوالد

أسفر حادث طرق وقع على شارع 7705 بمحاذاة قرية عرب الخوالد، إلى الشمال الشرقي من قرية ابطن، قرب شارع حيفا- شفاعمرو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن مصرع سائق دراجة نارية.

مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من قرية الخوالد

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث طرق وقع على شارع 7705 بمحاذاة قرية عرب الخوالد، إلى الشمال الشرقي من قرية ابطن، قرب شارع حيفا- شفاعمرو.

تفاصيل أوفى بعد قليل...

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