مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من قرية الخوالد

أسفر حادث طرق وقع على شارع 7705 بمحاذاة قرية عرب الخوالد، إلى الشمال الشرقي من قرية ابطن، قرب شارع حيفا- شفاعمرو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن مصرع سائق دراجة نارية.