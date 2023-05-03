شهيد وإصابات بعدوان الاحتلال على غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان مقتضب إن هاشل مبارك (58 عاما)، من سكان شمال مدينة غزة، استشهد بفعل العدوان الإسرائيلي.

غارات للاحتلال على مواقع في غزة (Getty Images)

استشهد فلسطيني فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أصيب 5 فلسطينيين بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان مقتضب إن هاشل مبارك (58 عاما)، من سكان شمال مدينة غزة، استشهد بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة بفعل العدوان.

الشهيد هاشل مبارك

وأفادت عائلة الشهيد مبارك، بوصول فقيدها إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مصابا بإصابة خطيرة نتيجة سقوط حجر على الجهة اليسرى من الجسم، إثر قصف الاحتلال المجاور لهم بالقرب موقع السفينة شمال غزة.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مواقع وأهداف للمقاومة بغزة.

وقالت كتائب القسام، "إن الدفاعات الجوية تتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد رد المقاومة الفلسطينية على استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.

واستهدفت سلسلة غارات عدة مواقع في قطاع غزة، وتحديدا موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة ومنطقة حي الزيتون جنوب المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا غزة بعدد من الصواريخ، وموقعا في منطقة التوام، إضافة لاستهداف موقع فلسطين في بلدة بيت لاهيا للمرة الثانية على التوالي.

وفي جنوب القطاع، استهدفت الغارات موقعا للمقاومة، غرب مدينة خانيونس، وموقعا آخرا شرق مدينة رفح، إضافة لاستهداف أراض زراعية بثمانية صواريخ في منطقة صوفا.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له، استهداف نفقا وموقع تخزين أسلحة عسكرية يتبعان للمقاومة، إضافة لاستهداف موقعين عسكريين أحدهما يتبع لوحدات الكوماندوز البحري، وفق قوله.