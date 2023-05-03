مصرع رجل في حادث طرق على شارع 40 بالنقب

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على شارع 40 بالقرب من مدخل "مدريشت بن غوريون" في النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع رجل أربعيني.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي رجل، يبلغ من العمر 38 عامًا، مصرعه صباح اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع بين شاحنة (خلاط باطون) وسيارة على شارع 40 بالقرب من مدخل "مدريشت بن غوريون" في النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر طبية بأن سائق السيارة أصيب بجروح بالغة الخطورة جراء الحادث، واضطرت الطواقم الطبية لإقرار وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، وسدت الطريق أمام حركة السير في كلا الاتجاهين.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 123 شخصا، بينهم 30 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.