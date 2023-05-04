الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ

استشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما)، من بلدة سنيريا قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، للجانب الفلسطيني، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وأفادت الهيئة أنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، تم استلام جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ صباح اليوم الخميس، على البوابة الجنوبية لمدينة قلقيلية".

واستقبل عدد من ذوي الشهيد وطواقم الشؤون المدنية الجثمان، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية؛ ليوارى جثمانه الثرى حسب ترتيبات عائلته.

الاحتلال يسلّم جثمان #الشهيد_عبد_الكريم_الشيخ، الذي استشهد برصاص مستوطن في العاشر من آذار/ مارس الماضي، شرق #قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها. pic.twitter.com/NaHOR2BA0G — موقع عرب 48 (@arab48website) May 4, 2023

واستشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.