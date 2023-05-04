الناصرة: أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار

أشارت تقارير أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع في حي "بئر الأمير" في مدينة الناصرة، مساء اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات الأولية فإن المصابين هم شاب وشابة وطفل، وتراوحت حالاتهم بين خطيرة ومتوسطة الخطورة.

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