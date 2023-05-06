إضعاف القضاء: نحو 150 ألف متظاهر في تل أبيب والآلاف في بلدات أخرى

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب بالإضافة إلى الآلاف في عدة بلدات ومفارق رئيسة أخرى ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

تظاهر نحو 150 ألف متظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب بالإضافة إلى آلاف آخرين في بلدات ومفارق رئيسة أخرى ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثامن عشر على التوالي.

وتظاهر نحو 7 آلاف شخص قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في مدينة القدس ورددوا خلال احتجاجهم "إذا لم تكن هناك مساواة سنُسقط الحكومة".

وقالت إحدى المنظمات للاحتجاجات إننا "نعود ونشدد على أن المفاوضات غير المتناهية في منزل الرئيس لا تقربنا من حل، واعتبارا من الآن من يشارك في المفاوضات يمنع البلاد من الخروج من الأزمة".

وأضافت "في غياب الحسم لن نتمكن نحن الموارد البشرية التي تعتمد عليها الدولة من التركيز على تنميتها، وفي حال عدم وجود قرار حاسم سيستمر تمزق الجيش وحالة الغياب".

وتابعت "في غياب الحسم لن نتمكن من البدء في رأب الصدع الذي مزقته الحكومة وما زالت تمزقه".

يتبع...