مقتل 7 أشخاص دهسا أمام مأوى مهاجرين في تكساس

قال المتحدث باسم شرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، لمحطة تلفزة محلية، إن السيارة "صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات"، مؤكدا أن سبعة منهم قُتلوا.

المركبة التي اصطدمت بالضحايا ("أ ب")

قُتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون صباح الأحد في تكساس عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.

وقال المتحدث باسم شرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، لمحطة تلفزة محلية، إن السيارة "صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وأضاف أنّ سبعة اشخاص قتلوا، واعتُقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية.

وأشار ساندوفال إلى أنّه سيُحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه.

وذكر المسؤول أنّ التحقيق سيحدّد إن كان ما جرى عبارة عن حادث، أم أنه عمل متعمّد.

وأشار إلى أنّه وفق روايات الشهود، يبدو أنّه "فقد السيطرة على السيارة". وأضاف: "سواء كان حادثاً م متعمّدا، ما زال الأمر قيد التحقيق".

المركبة التي اصطدمت بالضحايا ("أ ب")

وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات، الخميس، لرفع الإجراء الصحي الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير. وتخشى السلطات من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.