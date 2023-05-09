رهط: قتيل في جريمة إطلاق نار

قتل شاب من جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة رهط، مساء اليوم، الثلاثاء، ما يرفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 66 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

قتل شاب (25 عامًا)، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة رهط في منطقة النقب، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 66 قتيلا.

وقالت الطواقم الطبية إنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل أن تعمل على نقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وهو بحالة حرجة. ليتم الإعلان عن وفاته لاحقا.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن الجريمة ارتكبت في الحي رقم 2 في رهط، وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى المكان وشرعوا بالتحقيق في ظروف وملابسات الجريمة.

ولم تعرف هوية الضحية بعد أو الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي زاد أكثر من الضعف، إذ شهدت نفس الفترة في العام الماضي مقتل نحو 26 شخصا.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.