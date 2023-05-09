بسبب الأوضاع الأمنية: عدم انتظام الدراسة ومنع التجمهر بالنقب

عدم انتظام الدراسة في كل من رهط وترابين الصانع واللقية وحورة وأم بطين وتل السبع والسيد وشقيب السلام.

عطلت بلدية رهط، اليوم الثلاثاء، الدراسة في كافة المدارس والحضانات والروضات ومنعت التجمهر خارج المباني، كما أغلقت سوق الثلاثاء، مشيرة إلى احتمال توقف حركة المواصلات العامة بسبب الأوضاع الأمنية، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر محلية، في وقت لاحق، أنه بسبب الأوضاع الأمنية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الليلة الماضية، تقرر عدم انتظام الدراسة في كل من رهط وترابين الصانع واللقية وحورة وأم بطين وتل السبع والسيد وشقيب السلام.

وأوضحت بلدية رهط في بيان وجهته للأهالي، أنه "بسبب الأوضاع الأمنية لن تنتظم الدراسة في كافة المدارس والحضانات والروضات برهط، يوم الثلاثاء 09.05.2023، ويمنع التجمهر خارج المباني، وبذلك سيغلق سوق الثلاثاء واحتمال توقف حركة المواصلات العامة".

وأشارت إلى أن "الوضع الأمني قد يطول ليومين أو أكثر، وسنوافيكم بما هو جديد كلما اقتضى الأمر".

يذكر أنه استُشهد 12 شخصا على الأقلّ، بينهم أطفال، وقياديّون في حركة "الجهاد الإسلامي"، وأُصيب 20 آخرون، إثر قصف بعدة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ، استهدف من خلالها، مواقع للحركة في قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت "الجهاد الإسلامي" أن "كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام الفصائل الفلسطينية للرّد" على العدوان الإسرائيلي.