هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تحمّل ترامب المسؤوليّة عن اعتداء جنسيّ

هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء، خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب إي. جين كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير به، فيما ندّد ترامب بـ"حكم قضائي مخز".

خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك، الثلاثاء، إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المسؤولية عن الاعتداء جنسيا، على كاتبة وصحافية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، وغيرهما من الوسائل الإعلامية، أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء، خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب إي. جين كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول، قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.

بدوره، ندّد ترامب بـ"حكم قضائي مخز"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى تحميله المسؤولية عن الاعتداء الجنسي.

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة، كارول، التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها.

وقال ترامب: "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".