الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: "إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن أياما سوداء في انتظاره"

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة أن "استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا".

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان لها أن "العملية جاءت ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية خلّف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة أن "استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا".

وبيّنت أن "المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياما سودا في انتظاره".

وشددت على أن "المقاومة ستبقى في كل جبهات الوطن وحدة واحدة، سيفا ودرعا شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

يتبع...