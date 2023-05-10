جلجولية: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في جلجولية عن إصابة شاب من كفر قاسم بجروح وصفت بأنها حرجة.

من مكان الجريمة

أصيب شاب من كفر قاسم بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في جلجولية، مساء الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أصيب خلال تواجده داخل سيارته في جلجولية.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شهادات تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.