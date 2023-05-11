إصابة خطيرة لعضو مجلس جسر الزرقاء محمد جربان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الخميس، عن إصابة عضو مجلس جسر الزرقاء المحلي، محمد لطفي جربان، بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب عضو مجلس جسر الزرقاء المحلي، محمد لطفي جربان، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'شارون' تلقى الساعة 14:19 بلاغا حول رجل أصيب في حادثة عنف بجسر الزرقاء. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية ونقلت إلى مستشفى 'هيلل يافيه' رجلا (53 عاما) بحالة خطيرة يعاني إصابة مخترقة، وذلك لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وكان محمد لطفي جربان، عضو مجلس محلي جسر الزرقاء، قد صرح لـ"عرب 48" إثر مقتل ابنه زاهي برصاص الشرطة، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أن "الجريمة التي وقعت استهدفت ابنيّ زاهي ولطفي جربان، حيث أصيبا برصاص الشرطة التي هي شريكة في الجريمة، وهي التي قتلت زاهي وأصابت لطفي، وأنا أحملها كامل المسؤولية".