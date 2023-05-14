صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" وجنوب عسقلان

دوت صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية، مساء اليوم، الأحد، في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر وفي المناطق الجنوبية لمدينة عسقلان، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى مواجهة استمرت خمسة أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي"، أسفرت عن استشهاد 33 غزيّا معظمهم مدنيون.

وفي حين أفادت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، بأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية جنوبي عسقلان وفي المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة"، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صافرات الإنذار دوت في "غلاف غزة"، وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

وجاء ذلك بعد أقل من نصف ساعة على كلمة للناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، أبو حمزة، شدد خلالها على أن "قدرات" الحركة "ما زالت بألف خير وإن في جعبتنا الكثير مما سيراه العدو في أي جولة مقبلة".