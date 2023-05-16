إصابات باشتباكات بمخيم جنين: الاحتلال يعتقل ضابطا فلسطينيا

اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، فيما ذكرت "إذاعة الجيش" أن وحدة المستعربين والمظليين اعتقلوا في جنين فلسطينيا تنسب له شبهات الضلوع في عمليات إطلاق نار.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منطقة الهدف في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت فلسطينيا بزعم ضلوعه في عمليات إطلاق نار وقعت مؤخرا في منطقة جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، فيما ذكرت "إذاعة الجيش" أن وحدة المستعربين والمظليين اعتقلوا في جنين ضاباطا فلسطينيا تنسب له شبهات الضلوع في عمليات إطلاق نار.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة وضاح الأسمر، حيث اعتقلت القوات 4 من أبنائه بينهم محمد الضابط في الشرطة الفلسطينية، حيث زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هدف العملية لمسؤوليته عن سلسلة عمليات إطلاق نار.

إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وقالت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، في بيان مقتضب إن "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شاب برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، وتم إدخاله للعمليات بمستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات برصاص الاحتلال في جنين ارتفع إلى 3، بينها إصابة في البطن، وإصابتان في الأطراف.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل محمد الأسمر، وهو ضابط في الشرطة الفلسطينية، حيث تم اعتقال بزعه أنه كان مسؤولا عن سلسلة عمليات إطلاق نار مؤخرا.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العملية في جنين هدفها مطلوب مسؤول عن عمليات إطلاق نار مؤخرا، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن القوات اعتقلت المطلوب وانسحبت من المكان.

ومع اقتحام القوات الخاصة لمنطقة جنين، دوت صفارات الإنذار في مخيم جنين بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة أحد المنازل على أطراف المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية على أطراف مخيم جنين، حيث حاصرت منزلا وطالبت من أحد الأشخاص تسليم نفسه.