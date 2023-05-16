نتائج انتخابات جامعة النجاح: الكتلة الإسلامية تفوز بـ40 مقعدًا مقابل 38 مقعدًا للشبيبة الفتحاوية

بلغت نسبة التصويت، 69.83%، إذ أدلى 15 ألفا و480 طالبا بأصواتهم، من أصل 22169 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة، 14 ألفا و945.

فازت الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء، بمنافسة 4 كتل طلابية.

وحصلت الكتلة الإسلامية على 40 مقعدًا، مقابل 38 مقعدًا للشبيبة الفتحاوية، بينما حصل القطب الطلابي على ثلاثة مقاعد فقط.

وبلغت نسبة التصويت، 69.83%، إذ أدلى 15 ألفا و480 طالبا بأصواتهم، من أصل 22169 طالبا وطالبة، يحقّ لهم الاقتراع في العملية الانتخابية. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة، 14 ألفا و945.

والكتل الطلابية الأربع التي خاضت انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، هي: كتلة تحالف القطب الديمقراطي (تحالف ثلاث كتل، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، وكتلة القطب الديمقراطي، وكتلة نضال الطلبة)، وكتلة جبهة العمل الطلابي وهي "قائمة الشهيد أبو علي مصطفى"، وكتلة حركة الشبيبة الطلابية (كتلة الشهداء)، والكتلة الإسلامية (كتلة فلسطين المسلمة).

وقالت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، بعيد إعلان فوزها بالانتخابات، في بيان مقتضب: "نبارك لكل الكتل الطلابية المشاركة، ونؤكد بأننا ماضون في تنفيذ برنامجنا النقابي الذي وعدنا به جنبا إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكونات الجامعة، ونؤكد أن فوزنا انحياز شعبي واضح والتفاف رصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا".

وفتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحا، وستغلق الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم. وسيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، خالد مفلح، إن عملية الاقتراع بدأت صباح اليوم، بتنافس أربع كتل طلابية على 81 مقعدا لانتخابات مجلس الطلبة للعام الأكاديمي 2022/2023، بعد الانتهاء من مظاهر الدعاية الانتخابية يوم أمس.

وأضاف أن 22169 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية، موزعين على 68 صندوقا انتخابيا، وتتوزع على 4 مواقع، وهي حرم الجامعة القديم، ومبنى الجامعة الجديدة، وكلية هشام حجاوي، وكلية الزراعة والطب البيطري في طولكرم، وبإشراف أكثر من 300 موظف على العملية الانتخابية.