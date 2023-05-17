تقرير لجنة التحقيق في "نفق الحرية": إخفاقات وتوصيات ضد 4 مسؤولين في مصلحة السجون

رأت لجنة التحقيق أن "هذه الإخفاقات والعيوب جعلت الهروب ممكنا، ومعظمها لا يقتصر على سجن ’الجلبوع’ فقط"، وعليه أوصى تقرير اللجنة باتخاذ "توصيات منهجية وصارمة وواسعة في هذه المجالات

من مكان فرار الأسرى من سجن "الجلبوع" (Gettyimages)

قدمت لجنة التحقيق في عملية "نفق الحرية" التي فرّ خلالها 6 أسرى فلسطينيين من سجن "الجلبوع"، تقريرها إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء.

وخلصت اللجنة إلى وجود "إخفاقات وعيوب في كل ما يتعلق بالمجالات الأساسية لمصلحة السجون وتعاملها مع الأسرى الأمنيين من بينها العمليات والاستخبارات ونقل الأسرى ومعاملة الأسرى الأمنيين".

ورأت لجنة التحقيق أن "هذه الإخفاقات والعيوب جعلت الهروب ممكنا، ومعظمها لا يقتصر على سجن ’الجلبوع’ فقط"، وعليه أوصى تقرير اللجنة باتخاذ "توصيات منهجية وصارمة وواسعة في هذه المجالات، إذ أن تطبيقها مطلوب لمنع حالات الهروب في المستقبل".

يتبع...