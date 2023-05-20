طوبا الزنغرية: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أسفرت جريمة طعن في طوبا الزنغرية عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة طوبا الزنغرية، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بين المتوسطة والطفيفة إثر شجار في بلدة جسر الزرقاء.

ونُقل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج، إذ عانى جروحا في جسده.