سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسيّة التركيّة

قال أوغان الذي كان قد حاز على 5,2 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى: "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى، أن يصوتوا لإردوغان في الجولة الثانية".

أعلن القوميّ المتشدّد، سنان أوغان، الذي حلّ ثالثا، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الإثنين، أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب إردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات، الأحد المقبل.

وقال أوغان الذي كان قد حاز على 5,2 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى: "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى، أن يصوتوا لإردوغان في الجولة الثانية".

أوغان خلال إعلان قراره، اليوم (Getty Images)

وقال أوغان إن "مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب، ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين، وتعزيز مؤسسات الدولة التركية".

ويبقى السؤال: إلى أي مرشح ستذهب 2,8 مليون صوت حصل عليها أوغان، لأن جزءًا من ناخبيه كان يعتزم عدم التصويت لإردوغان.

وبات أمام المتنافسين على الرئاسة التركية، سبعة أيام لإقناع الناخبين الذين لم يمنحوا أي منهما أصواتا كافية لحسم الدورة الأولى في 14 أيار/ مايو، مع تقدم لإردوغان، بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية.

وبحصوله على 49,52% من الأصوات، يدخل إردوغان (69 عاما) الذي قيل إنه تعب من عشرين عاما في السلطة، بتقدم يبلغ 2,5 مليون صوت على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو (اجتماعي - ديمقراطي)، البالغ من العمر 74 عاما، وهو موظف رسمي سابق مخضرم في السياسة.

وقد وعد بـ"العودة إلى الربيع" و"ديمقراطية هادئة" والعودة إلى دولة القانون، لكن ذلك لم يقنع أكثر من 44,9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بهذا التحالف الواسع للمعارضة، من اليمين القومي إلى اليسار.

وبعد التعبئة القوية في 14 أيار/مايو ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم إردوغان في الدورة الأولى، أن الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

وسيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2,79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان، وهو من اليمين القومي المتشدد ويريد قبل كل شيء ترحيل نحو خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.

وكان إردوغان قد استقبل أوغان (54 عاما)، الجمعة، لمدة ساعة، لكن باستثناء التقاط صورة ومصافحة بينهما، لم يتسرب شيء من الاجتماع.

كما كان أوغان الذي حلّ ثالثا، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد ذكر أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية.

(Getty Images)

وقال أوغان، الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، الثلاثاء الماضي، إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين. وأضاف أنه "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع إردوغان وكيليتشدار أوغلو".