تقديم لائحة اتهام ضد قاتل زوجته وطفليهما من الطيبة

"استيقظت الزوجة وهربت من غرفة النوم نحو باب مدخل المنزل، لكن المتهم طاردها وأمسك بها وألقى بها على الأرض، هجم عليها وهي على الأرض وظهرها ملاصق للأرض وقام بطعنها عدة مرات، على الرغم من محاولتها الدفاع عن نفسها".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد محمد مصاروة (32 عاما) من الطيبة، نسبت إليه قتل زوجتهِ براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليهما أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، عمدا في ظروف خطيرة، فجر يوم 1 أيار/ مايو 2023.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "للمتهم محمد مصاروة وزوجته براءة طفلان، الأول عمره عامان والثاني عمره نصف عام، وفي إحدى ليالي شهر أيار، استيقظ المتهم محمد مصاروة وقرّر لسبب غير معروف قتل أبناء أسرته".

ضحايا الجريمة

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "لذلك، غادر المتهم غرفة النوم التي كانت تنام فيها زوجته وطفلاهما، وتوجه إلى المطبخ، وأخذ سكينًا، وعندما عاد إلى غرفة النوم، بدأ بطعن زوجته براءة في عنقها. ونتيجة ذلك، استيقظت الزوجة وهربت من غرفة النوم نحو باب مدخل المنزل، لكن محمد طاردها وأمسك بها وألقى بها على الأرض، هجم عليها وهي على الأرض وظهرها ملاصق للأرض وقام بطعنها عدة مرات، على الرغم من محاولتها الدفاع عن نفسها، لكن دون جدوى. وعاد إلى غرفة النوم ووضع طفليهما على فرشة وطعنهما الواحد تلو الآخر ما أسفر عن موتهما".