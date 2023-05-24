5 قتلى بحادث طرق في بلعا شرق طولكرم

أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في بيان، بارتفاع "عدد الوفيات في حادث السير الذي وقع على دوار بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم إلى 5 مواطنين".

لقي 5 فلسطينيين مصارعهم، وأصيب آخر، في حادث سير وقع عند دوار بلدة بلعا، شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان: "مصرع 3 مواطنين، وإصابة 3 آخرين بحادث سير وقع على دوار بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم".

وأضاف في بيان ثان، أصدره بعيد ذلك بوقت وجيز بـ"ارتفاع عدد الوفيات في حادث السير الذي وقع على دوار بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم إلى 5 مواطنين".

وذكر ارزيقات أن الشرطة باشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

من المكان بعيد وقوع الحادث

وأظهرت صور التُقطت من مكان وقوع الحادث، سيارة محطّمة، بمحاذاة الشارع، بعيد وقوع الحادث.

وتسبّب الحادث كذلك بازدحام مروريّ شديد في المنطقة.