مصرع شابة وإصابة خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية وسط البلاد

لقيت شابة، في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها وأصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 4 وسط البلاد، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شابة متأثرة بجراحها الخطيرة.

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وذكر مضمدون من المكان أن "الشابة والشاب كانا على هامش الشارع بجانب الدراجة النارية، إذ كانت الشابة دون نبض أو تنفس ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان، بينما عانى المصاب الآخر الذي كان بوعيه من إصابات في جسده وعلى الفور قدمنا له العلاجات اللازمة في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.