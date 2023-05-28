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28/05/2023 - 19:08

نتائج انتخابات تركيا: تقدُّم إردوغان بعد فرز أكثر من 91% من الأصوات

تصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز أكثر من 83 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

نتائج انتخابات تركيا: تقدُّم إردوغان بعد فرز أكثر من 91% من الأصوات

جانب من فرز الأصوات (Getty Images)

تصدّر مرشح تحالف الجمهور، والرئيس التركي الحالي، رجب طيب إردوغان، نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، متقدِّما على منافسه، مرشّح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بأكثر من 3 ملايين صوت.

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحا؛ إذ أُغلقت صناديق الاقتراع، وبدأ الفرز في انتخابات الجولة الثانية، في عموم تركيا.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح اليوم، الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد. كما أدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم في الممثليات لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم 24 أيار/ مايو الجاري.

وكان إردوغان قد حصل على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج النهائية للانتخابات.

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