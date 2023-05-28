مصرع عامل من كفر قاسم إثر تعرضه لصعقة كهربائية

لقي الشاب ينال عامر (35 عاما) من كفر قاسم مصرعه متأثرا بتعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله على رافعة في ورشة بناء قرب المدينة، اليوم الأحد.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وأبلغ عن وجود شاب فاقد للوعي في المكان، فيما انتظر ريثما يتم قطع التيار الكهربائي في المكان.
وأقر الطاقم الطبي عن "نجمة داود الحمراء" وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وقال مضمدان من المكان إنه "مع وصولنا رأينا الشاب إلى جانب الرافعة وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وقد عانى حروقا خطيرة في جسده، إذ لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".
وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.
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