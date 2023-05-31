رهط: إصابة خطيرة لامرأة في جريمة إطلاق نار

وفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة المرأة في رهط بعيار ناري، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة وإجراء عمليات المسح. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

أصيبت امرأة صباح اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة رهط في النقب.

وفي التفاصيل، أسفرت جريمة إطلاق نار تعرضت لها امرأة ببلدة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابتها بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء إصابتها بعيار ناري بالصدر.

وتلقت المصابة العلاجات الأولية من طاقم طبي استدعي إلى المكان، وجرى نقلها على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن إصابة المرأة في رهط بعيار ناري، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة وإجراء عمليات المسح. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

وفي السياق، يشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

ومساء الثلاثاء، قتل محمد عارف جعو (50 عاما) وأصيبت امرأة (50 عاما) بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 78 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.