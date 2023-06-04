نتنياهو: العملية على الحدود المصرية خطيرة والتحقيق متواصل

وردت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث أفتتح الجلسة قائلا إن "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن العملية على الحدود المصرية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري، خطيرة، مؤكدا أن التحقيقات في الحادثة ما زالت مستمرة، دون أن يتطرق إذا ما كان هناك أي تقدم بالتحقيق المشترك مع الجانب المصري.

وردت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث أفتتح الجلسة قائلا إن "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة".

وأكد أن إسرائيل بعثت رسالة واضحة للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا ومعمقا، ولفت إلى أن "التحقيق في الحادث جزء من التعاون الأمني ​​المهم والمستمر لمصلحة البلدين منذ سنوات".

ووصف نتنياهو مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على يد شرطي مصري بأنه "هجوم إرهابي"، وطالب بتحقيق شامل مشترك مع مصر. قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية ستستخلص النتائج من العملية".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية في كلمته "سنحدث إجراءات وأساليب العمليات، وأيضا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية"، على حد تعبيره.

وفي سياق التحقيق في عملية إطلاق النار على الحدود المصرية، تجري إسرائيل ومصر محادثات لعقد اجتماع عاجل بمشاركة مسؤولين أمنيين من الجانبين، ويأتي ذلك بعد إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للتحقيق في الحادث واستخلاص العبر.