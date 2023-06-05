واشنطن تحثّ السعوديّة وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نوويّ

حثّت واشنطن السعوديّة وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما، مؤكدة أنها لن تسمح لإيران، "أكبر خطر يتهدد" تل أبيب؛ بامتلاك سلاح نوويّ.

وكرّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن إيران لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل من وجهة نظر الإدارة الأميركية، ولن يسمح لها تاليا بامتلاك السلاح النووي.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل: "إذا رفضت إيران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأعلن بلينكن تقديم واشنطن مليار دولار لإسرائيل، لتطوير منظومة القبة الحديدية.

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