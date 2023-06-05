شارع 6: مصرع 3 أشخاص وإصابات إثر حادث طرق أدى إلى احتراق سيارة

لقي 3 أشخاص مصارعهم فيما أصيب 4 آخرون بجروح في حادث طرق بين 4 سيارات على شارع 6 قرب محور طرق "كريات غات" باتجاه الجنوب، مساء الإثنين.

وفي التفاصيل، فإن أحد الضحايا توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بينما الآخران من جراء اشتعال النار بسيارة أخرى إثر الحادث.

واستدعيت طواقم من الإسعاف وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص الضحايا والمصابين من السيارات.

وأبلغت الطواقم الطبية عن وجود شخصين داخل سيارة اشتعلت بها النيران وهما فاقدا الوعي، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاتهما في المكان.

وقال مضمد تواجد في المكان إن "الحادث كان مروعا وامتد إلى نحو 150 مترا من الشارع، وفي البداية رأينا 3 مركبات في وسط الشارع إذ جرى تخليص أحدهم من إحداها وهو فاقد للوعي وقد جرى إقرار وفاته في المكان فيما قدمنا العلاجات الأولية لأربعة مصابين آخرين من المركبتين الأخريين بينهم اثنان بحالة متوسطة والآخران بحالة طفيفة".

وأضاف "على بعد 150 مترا من المركبات الثلاث نشب حريق في هامش الشارع، وتبين أنه نجم عن احتراق سيارة من جراء الحادث، وبعد تخليص مصابيْن فاقدا الوعي من داخلها لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وأغلقت الشرطة مقطع الشارع الذي وقع فيه الحادث باتجاه الجنوب، وباشرت التحقيق في حيثيات وقوعه وتنظيم حركة السير باتجاه طرق بديلة.