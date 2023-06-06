السيسي يعزي نتنياهو بمقتل جنود إسرائيليين بإطلاق نار نفذه شرطي مصري

مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة شكر الرئيس المصري على تعزيته وعلى التزامه بتحقيق مشترك حول الواقعة". كلا الزعيمين عبرا عن التزامهما باستمرار تعزيز السلام والتعاون الأمني، الذي يشكل قيمة هامة للدولتين".

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محادثة هاتفية اليوم، الثلاثاء، على إثر إطلاق شرطي مصري النار عند الحدود بين البلدين، ومقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "الرئيس المصري السيسي عبر عن تعازيه العميقة على الواقعة عن حدود مصر. ورئيس الحكومة شكر الرئيس المصري على ذلك وعلى التزامه بتحقيق مشترك حول الواقعة".

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن "كلا الزعيمين عبرا عن التزامهما باستمرار تعزيز السلام والتعاون الأمني، الذي يشكل قيمة هامة للدولتين".

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن "الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".

وأضاف البيان أنه "أكد السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".