أريحا: إصابات باشتباكات مع الاحتلال بمخيم عقبة جبر

بحسب المعلومات، فإن 6 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الحي بالأطراف خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، كما أصيب جندي للاحتلال بزجاجة حارقة بشكل مباشر، فيما تعطلت آلية للاحتلال بعد استهدافها خلال الاشتباكات.

أصيب 6 فلسطينيين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اندلعت اشتباكات تصدي مجموعة من المسلحين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لتنفيذ اعتقالات.

وبحسب المعلومات، فإن 6 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الحي بالأطراف خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، كما أصيب جندي للاحتلال بزجاجة حارقة بشكل مباشر، فيما تعطلت آلية للاحتلال بعد استهدافها خلال الاشتباكات.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، حيث اندلعت مواجهات إثر ذلك أسفرت عن إصابة 6 شبان بجروح متفاوتة جراء إصابتهم بالرصاص الحي.