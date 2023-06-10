النقب: مقتل شاب عربي على يد عُمّال أجانب

زعمت الشرطة في بيان صدر عنها، أن ضحية جريمة القتل، حاول وبرفقة آخرين سرقة معدات زراعية من المكان، قبل أن يبدأ عراك بالأيدي ثم يتحول لاستعمال آلات حادة وخطيرة.

قُتل شاب عربي (21 عاما) من جنوبي البلاد في النقب، فجر اليوم السبت، في أرض زراعية بين "أوفكيم" وقاعدة الجيش "حتسيريم"، إثر تعرضه للطعن على يد عمال أجانب هناك.

واعتقلت الشرطة شخصين مشتبه بهما بارتكاب جريمة القتل، وفقا لادعاء الشرطة.

من موقع الجريمة (تصوير الشرطة)

وزعمت الشرطة في بيان صدر عنها، أن ضحية جريمة القتل، حاول وبرفقة آخرين سرقة معدات زراعية من المكان، قبل أن يبدأ عراك بالأيدي ثم يتحول لاستعمال آلات حادة وخطيرة.

ويُضاف هذا القتيل (مجهول الهوية حتى الآن)، إلى قائمة أسماء ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام، ليصبح العدد 94 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 94 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

وكانت ضحية جريمة القتل قبل الأخيرة، الشابة سريت أحمد شقور (18 عاما) من بلدة كسرى سميع متأثرة بجراحها الحرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدي إلى بلدة يركا، مساء أمس الجمعة.