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10/06/2023 - 18:46

جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لطفل في حادث دهس

أسفر حادث دهس في جسر الزرقاء عن إصابة طفل (3 سنوات) بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لطفل في حادث دهس

من أحد شوارع جسر الزرقاء (توضيحية - أرشيف عرب 48)

أصيب طفل، يبلغ 3 سنوات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس وقع قرب مركز الشرطة في بلدة جسر الزرقاء، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل المصاب، إذ عانى جروحا خطيرة ومستقرة في أنحاء جسده.

وقالت مضمدة تواجدت في المكان إن "الطفل كان في مركز الشرطة وهو بوعيه الكامل لكنه عانى من إصابات كثيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة الإسعاف المكثف".

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

حوادث الدهس جسر الزرقاء

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