مصرع عامل في ورشة بناء قرب القدس

أسفر حادث عمل عن مصرع عامل، على الفور، في ورشة بناء في بلدة بيت شيمش، غربي مدينة القدس، صباح اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير الشرطة)

لقي عامل (40 عاما) مصرعه خلال عمله في ورشة بناء في بلدة بيت شيمش، غربي مدينة القدس، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 08:35، عن عامل أصيب من جسم ثقيل خلال عمله في ورشة للبناء بشارع (هيتسيراه) في بيت شيمش. وبلّغ الطاقم الطبي عن عامل (40 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقرّ وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

34 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 34 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.