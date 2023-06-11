مقتل شاب طعنا قرب إيلات

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن شاب جريح جراء حادثة عنف بالقرب من مدينة إيلات، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة.

قتل شاب في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة طعن قرب إيلات جنوبي البلاد، حيث عثر على جثته داخل مركبة فجر اليوم الأحد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن شاب جريح جراء حادثة عنف بالقرب من مدينة إيلات، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحديث يدور على ما يبدو عن شجار بين أشخاص، تم خلاله طعن شاب والتسبب له بجروح حادة وعميقه في رقبته والقسم العلوي من جسده.

وبحسب المعلومات، فإنه عثر على شاب ينزف داخل مركبة على شارع رقم 90 بالقرب من إيلات، حيث تعرض إلى اعتداء وخلاله تم طعنه برقبته وأعلن عن مقتله.

وأغلق طاقم التحقيق من القسم الجنائي في الشرطة، موقع الجريمة وشرع في جمع الأدلة، وأظهرت التحقيقات أن القتيل من سكان مدينة إيلات.