الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويحاصر منزلا وتسجيل إصابتين

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة | تسجيل إصابات في المكان | محاصرة منزل ومطالبة شاب بتسليم نفسه | منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين | الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة جنوبي نابلس، واندلع اشتباك مسلح إثر محاصرة منزل يطالب الاحتلال الشاب المتواجد فيه بتسليم نفسه.

وأُصيب أشخاص برصاص الاحتلال إثر محاولة الشبان الفلسطينيين التصدي لقوات الاحتلال، وفق ما أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر، في حين يمنع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين في المخيم.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان إن "طفلا أُصيب بالقدم داخل منزل وحاولنا الوصول إليه لكن منعنا من الوصول جاري تنسيق مع الصليب من أجل إخراج هذه الإصابة تم التواصل مع أهل المصاب وضعه مستقر".

وتحتجز قوات الاحتلال عدة عوائل داخل منازلها وتعتلي أسطح البيوت لتنشر قناصتها في المنطقة لاستهداف المتواجدين في منطقة الاقتحام.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاشتباكات المسلحة آخذة بالاشتداد في المخيم وسماع دوي عدة انفجارات إثر إلقاء عبوات ناسفة تجاه قوات جيش الاحتلال، وأضافت المصادر أنه تم إطلاق صواريخ مضادة تجاه المنزل المحاصر.

ودفع الاحتلال بقوات عسكرية خاصة وتعزيزات نحو المخيم بعد اندلاع الاشتباك.