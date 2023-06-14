الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة

علق الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة، وذلك بعد عشر زيادات متتالية منذ آذار/ مارس 2022.

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5,25%، معلقا رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح "تقييم المعلومات الاضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

علما أنه رفع إلى 1,00% توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0,4% في شكل مسبق في آذار/مارس، فيما خفض في شكل محدود جدا توقعاته للتضخم إلى 3,2% مقابل 3,3% في آذار/مارس.

وقال الفدرالي في بيان صحافي إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5% - 5.25%، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ أسعار المستهلك.

وذكر أن أسعار المستهلك تفاعلت مع زيادات الفائدة التي أعلن عنها منذ آذار/ مارس 2022، "لكن الأسعار ما تزال بعيدة عن أهداف التي نطمح بالوصول إليها".

ويستهدف الفدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2% على المدى الطويل، بينما سجل في أيار/ مايو الفائت 4%.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 4% خلال أيار/ مايو، نزولا من 4.9% في الشهر السابق له.

والتضخم المسجل في أيار/ مايو، شهد تراجعا للشهر الحادي عشر على التوالي، من قمة 41 عاما المسجلة في حزيران/ يونيو 2022.

وذكر الفدرالي في بيانه اليوم أنه سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار المستهلك وسوق العمل، واتخاذ القرارات الملائمة بناء على التطورات المستقبلية.

وأشار إلى أن البنوك بدأت تشدد شروط الائتمان على الأسر والشركات بعد الأزمة المصرفية، مشيرا إلى أن ذلك قد يبطئ من الاستهلاك "لكن أثره عليهم ما يزال غير واضح المعالم".